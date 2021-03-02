Макрон в беседе с Роухани призвал Иран вернуться к обязательствам по ядерной сделке

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Франция призывает Иран придерживаться обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявили во вторник в Елисейском дворце по итогам телефонного разговора французского президента Эмманюэля Макрона с его иранским коллегой Хасаном Роухани.

"По ядерному досье президент Франции подчеркнул глубокую озабоченность решениями, принятыми Ираном в нарушение венских договоренностей 2015 года. Он указал на необходимость возвращения Тегерана к соблюдению обязательств и к полномасштабному сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Президент Франции подчеркнул "важность ясных безотлагательных шагов со стороны Ирана с целью возобновления диалога со всеми участниками венских соглашений".

В администрации французского лидера также сообщили, что Макрон и Роухани обсудили региональные кризисы. Президент Франции "выразил надежду на вклад Ирана в обеспечении безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", подчеркнули в Елисейском дворце.

Ограничение на инспектирование ядерных объектов МАГАТЭ в рамках дополнительного протокола вступило в силу в ночь на вторник в Иране. Одновременно иранская сторона заявила, что МАГАТЭ после 23 февраля лишается доступа к камерам на ядерных объектах, однако эти данные будут храниться три месяца на случай снятия санкций США. Если Вашингтон до конца означенного срока не вернется к ядерной сделке, вся информация с камер будет стерта.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в воскресенье заявил, что иранская сторона не считает целесообразным в нынешних условиях проводить предложенную Евросоюзом встречу по ядерной сделке с участием США. Он добавил, что "до настоящего момента не произошло никаких изменений в подходе Вашингтона". В свою очередь агентство Reuters сообщило в воскресенье со ссылкой на представителя Белого дома о том, что американские власти разочарованы отказом Тегерана от предложения Брюсселя о прямых дипломатических контактах с Вашингтоном.