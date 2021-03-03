США призвали Иран к конструктивной дипломатии

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Американская администрация призывает правительство Ирана к конструктивным дипломатическим переговорам с целью определения пути возвращения обеих стран к соблюдению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), призванного урегулировать кризис вокруг ядерных разработок Тегерана. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Когда дело касается Ирана, мы, как я говорил накануне, сохраняем готовность возобновить участие в значимых дипломатических усилиях, чтобы содействовать взаимному возвращению к соблюдению обязательств в рамках СВПД. Мы планируем находиться в тесном контакте с партнерами по группе "пять плюс один" (постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия - прим. ТАСС), безусловно, нашими европейскими партнерами, входящими в группу "пять плюс один", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США. "Мы готовы встретиться с Ираном, чтобы изучить путь вперед на [основании] взаимного возвращения к соблюдению СВПД", - подчеркнул Прайс. "Мы также знаем, что взаимное возвращение к соблюдению [СВПД] невозможно без участия всех сторон в конструктивной дипломатии", - сказал представитель Госдепартамента.

"С нашей стороны эта конструктивная дипломатия будет тщательно скоординирована с европейскими союзниками и партнерами. Она будет носить принципиальный характер, будет трезвой, у нее будет одна цель - гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие, установить проверяемые ограничения в отношении иранской ядерной программы", - заявил Прайс. Он пообещал, что США будут "тесно координировать действия с "евротройкой" и в более широком плане с группой "пять плюс один" относительно пути вперед".

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Тем не менее, пока американское правительство не сделало практически никаких значимых шагов в этом направлении.