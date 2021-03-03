Президент Словакии выразила недовольство приобретением российской вакцины от коронавируса

ПРАГА, 3 марта. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова выразила неудовольствие решением премьер-министра страны Игоря Матовича приобрести для использования в республике российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" без ее предварительной регистрации в Евросоюзе. Слова политика привело во вторник вечером Словацкое радио .

"Применение [в Словакии по решению премьера] российской вакцины не является проявлением отваги или доказательством дипломатического успеха, - отметила она. - Это можно воспринимать скорее как отказ от принятых в медицине правил, гарантирующих наивысшие стандарты безопасности для граждан".

Чапутова сказала, что не будет пропагандировать использование вакцин, не прошедших процесс регистрации в Евросоюзе. Тем не менее, президент намерена уважать решение жителей Словакии, которые пожелают привиться вакциной "Спутник V".

Первая партия вакцины "Спутник V" в понедельник поступила в Словакию, эпидемиологическая ситуация в которой ухудшается из-за распространения новых штаммов коронавируса. Ожидается, что процесс вакцинации ею начнется примерно через две недели. Это связано с выполнением формальностей, предусмотренных национальным законодательством.

Общее число заразившихся коронавирусом в стране с населением около 5,5 млн граждан с начала эпидемии составило 311 002. С 6 марта 2020 года, когда словацкий Минздрав объявил о его появлении в республике, от осложнений после инфицирования умерли 7 388 жителей.