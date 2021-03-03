{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

В Госдепе заявили, что США и Турция намерены продвигать общие интересы в Сирии

Глава пресс-службы ведомства Нед Прайс прокомментировал вопрос о перспективах сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой по Идлибу

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. США и Турция будут конструктивно работать для продвижения общих интересов в Сирии. Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой по Идлибу.

"У нас есть общие интересы с турецкими партнерами касательно Сирии, - сказал он. - Мы продолжим конструктивно работать с Турцией для достижения наших общих интересов в дальнейшем".

Конфликт в Сирии начался весной 2011 года. Беспорядки в городах всего за несколько месяцев переросли в полноценное вооруженное противостояние между правительственными войсками и оппозицией. Сейчас противники правительства продолжают удерживать провинцию Идлиб на северо-востоке страны.

Российские военнослужащие, в отличие от американских и турецких сил, находятся в Сирии по приглашению легитимных властей этой страны.

Теги
СШАСирияТурцияРоссияКризис в Сирии
Вице-президент США привела к присяге нового министра образования
Мигель Кардона выступает за скорейшее возобновление работы школ, закрытых из-за пандемии
Читать полностью