В Белом доме считают, что властям штатов не следует спешить с отменой санитарных мер

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Властям американских штатов не следует преждевременно отменять введенные из-за пандемии коронавируса санитарные меры, в том числе касающиеся обязательного ношения масок. Об этом заявил во вторник старший советник рабочей группы при Белом доме по борьбе с пандемией Энди Славитт в эфире телеканала CNN .

Славитта попросили прокомментировать решение губернаторов штатов Техас и Миссисипи отменить действовавшие в этой сфере ограничения. "Мы считаем ошибкой преждевременную отмену этих предписаний. Маски спасают множество жизней", - отметил он. "Я надеюсь, что компании, общественность, жители Техаса, мэры, главы округов пересмотрят это. Я надеюсь, что губернатор [Техаса Грэгг Эбботт] пересмотрит это [решение]", - добавил Славитт.

По мнению старшего советника, ношение маски "не влияет на экономику штата". Он выразил надежду на то, что власти штатов не станут отменять предписания носить маски до завершения вакцинации в стране.

Как сообщалось во вторник на сайте главы штата Техас, губернатор региона Грэг Эбботт отменил обязательное ношение медицинских масок в штате в рамках отмены ряда ограничений, вводившихся из-за пандемии коронавируса. Примеру Техаса последовал штат Миссисипи: в этом регионе, как и в Техасе, также отменяются ограничения по максимальному числу людей, которые могут находиться в помещениях заведений и предприятий.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 28,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 516 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.