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Вице-президент США привела к присяге нового министра образования

Мигель Кардона выступает за скорейшее возобновление работы школ, закрытых из-за пандемии

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис привела во вторник к присяге нового министра образования Мигеля Кардону. Трансляцию церемонии вели американские телеканалы.

В понедельник кандидатуру Кардоны одобрил Сенат Конгресса США. Новый министр выступает за скорейшее возобновление работы школ в США, закрытых из-за пандемии.

Как заявил в декабре прошлого года президент США Джо Байден, в лице Кардоны страна "получит опытного и преданного своему делу школьного учителя". По словам Байдена, Кардона поможет искоренить неравенство в системе образования, добьется повышения ставки учителей, а также обеспечит бесплатный доступ к детским садам детям в возрасте 3-4 лет.

Кардона, имеющий пуэрто-риканское происхождение, ранее являлся главой управления по образованию штата Коннектикут.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Харрис, Камала
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