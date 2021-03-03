Япония ужесточит правила въезда для граждан 13 стран

Речь идет о гражданах Австрии, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Италии, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Словакии, Швейцарии, Швеции, Франции. Прибывающие должны будут в течение трех суток после въезда находиться в специализированных карантинных учреждениях. После этого им необходимо будет сдать тест на коронавирус, и в случае отрицательного результата они смогут поехать домой и провести там еще две недели в самоизоляции.

Меры вступят в силу с 5 марта. Также они распространяются на тех, кто был в перечисленных странах в течение двух недель перед въездом в Японию.

Фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса вступил в силу в Японии 28 декабря. Первоначально эта мера должна была действовать до конца января, однако затем ее продлили наряду с режимом ЧС. Он действует до 7 марта в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. Однако, как сообщала газета Yomiuri, даже после снятия режима власти Японии хотят на какое-то время сохранить запрет на выдачу новых виз иностранцам.

В настоящее время в страну могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы. При пересечении границы им необходимо иметь документ о наличии отрицательного теста на COVID-19, сданного в течение 72 часов перед прибытием. Еще один тест необходимо пройти в аэропорту после прилета. Затем приехавшие из-за границы обязаны будут пройти дома 14-дневный карантин.