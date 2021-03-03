В Вашингтоне усиливают меры безопасности из-за возможных провокаций 4 марта

ТАСС, 3 марта. Полиция Капитолия намерена усилить меры для обеспечения безопасности в Вашингтоне в связи с поступившими данными разведки о том, что 4 марта в столице США возможны провокации. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице полиции в Twitter .

"Управлению известно о разведданных, касающихся 4 марта, [мы] продолжаем работать с нашими партнерами из правоохранительных органов. Основываясь на имеющихся у нас сведениях, департамент принял оперативные меры по усилению безопасности и укомплектованию личного состава на несколько дней, в том числе 4 марта", - говорится в публикации.

В феврале телеканал CNN сообщил, что полиция Капитолия направила запрос, в котором указывается на необходимость присутствия 4 900 бойцов Национальной гвардии США в столице до 12 марта на случай беспорядков с участием сторонников бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. На совещании конгрессменов с военными выражались опасения по поводу возможных акций сторонников Трампа 4 марта. До 1933 года включительно инаугурация президента проходила именно в этот день, вследствие чего те, кто не согласен с итогами состоявшихся выборов, вновь могут собраться у здания Конгресса США.

В январе командующий Национальной гвардией генерал Дэниел Хокансон заявил, что 7 тыc. военнослужащих останутся в столице до середины марта на случай возможных беспорядков.