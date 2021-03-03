В Пентагоне заявили, что решение по военному присутствию США в Афганистане еще не принято

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Решение по вопросу военного присутствия США в Афганистане пока не принято, начатый новой администрацией обзор продолжается. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"С нашей стороны (со стороны Пентагона - прим. ТАСС) ничего не изменилось, все еще идет межведомственный обзор, чтобы изучить соглашение, заключенное в Дохе, его соблюдение, не было никаких решений по присутствию сил в Афганистане", - сказал он, отвечая на вопрос о численности американских войск в этой стране. Стенограмму брифинга распространила пресс-служба Пентагона.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США и движение "Талибан" (запрещено в России) подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы, в свою очередь, гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Нынешнее американское правительство ранее предупредило, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу войск, после изучения того, как талибы выполняют условия мирной договоренности.