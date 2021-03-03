Reuters: президенту Мьянмы предъявили новые обвинения

ТАСС, 3 марта. Два новых обвинения выдвинуты против задержанного в ходе военного переворота президента Мьянмы Вин Мьина. Об этом в среду со ссылкой на адвоката сообщило агентство Reuters .

Мьянма: как к власти снова пришли военные

По его сведениям, Вин Мьину в том числе инкриминируется нарушение конституции, которое карается тюремным заключением на срок до трех лет. Содержание другого обвинения не раскрывается.

Как заявил адвокат главы государства, дата судебного слушания по делу Ван Мьина пока неизвестна.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.