В Пентагоне считают, что говорить о "наглядном" эффекте от удара США в Сирии пока рано

Кирби попросили предоставить оценку ущерба, нанесенного противнику в результате удара. "Можете сказать, привела ли атака к первоначальным последствиям для ополченцев с точки зрения их мобильности или возможностей. Уменьшила ли она угрозу от них?" - спросил один из журналистов. "Я не думаю, что к настоящему моменту мы заметили какой-либо наглядный эффект. <...> Без сомнений, я не буду обсуждать вопросы, связанные с разведкой", - ответил представитель оборонного ведомства. Стенограмму брифинга распространила пресс-служба Пентагона.

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге во вторник, что пока нельзя говорить о каких-либо "наглядных" результатах недавних авиаударов в Сирии, однако власти США рассчитывают, что поставленные цели были достигнуты.

"Последнее, что я хотел бы добавить, я уже говорил это на прошлой неделе: одна из целей, которых мы хотели достичь этим ударом, заключалась в предотвращении будущих атак со стороны вооруженных формирований на наших людей, на наши объекты, на наших иракских партнеров. Безусловно, мы надеемся, что такой результат есть. <...> С момента удара на прошлой неделе не было никаких атак со стороны вооруженных формирований <...>. Мы надеемся, что так и будет [в будущем]", - продолжил Кирби.

Он также подтвердил, что, по оценкам Вашингтона, в результате американского удара был убит один боец шиитского ополчения и еще двое получили ранения. "Эти [цифры] не изменились. Я не думаю, что в будущем произойдут какие-то определенные изменения", - добавил он.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары по объектам проиранских шиитских формирований в районе сирийско-иракской границы. В Пентагоне заявили, что это было сделано в ответ на обстрелы минометными снарядами "зеленой зоны" в Багдаде, где находится посольство США, и аэропорта в Эрбиле. Как сообщил саудовский телеканал Al Arabiya, самолеты ВВС США в ходе ракетной атаки на востоке Сирии поразили, в частности, колонну шиитских ополченцев возле контрольно-пропускного пункта Эль-Каим. По ее информации, в результате погибли 22 бойца из иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" и бригады "Катаиб Хезболлах", которые сражаются на стороне сирийской армии против террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).