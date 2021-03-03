Используемая американскими военными иракская база Айн-эль-Асад подверглась обстрелу

КАИР, 3 марта. /ТАСС/. Пострадавших в результате совершенного в среду в Ираке ракетного обстрела используемой американскими войсками военно-воздушной базы Айн-эль-Асад нет. Об этом передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в иракских силовых структурах.

Ранее сообщалось о том, что в районе расположенной в провинции Анбар базы недалеко от места базирования военных международной коалиции упали по меньшей мере 10 ракет. По данным телеканала, обстрел был произволен из населенного пункта между городами Хит и Эль-Багдадия. Иракские силовики уже обнаружили использовавшуюся для нападения пусковую установку.

Айн-эль-Асад находится в 110 км к западу от Багдада и является одной из крупнейших военных баз, на которой размещаются военнослужащие США в Ираке. Ранее она неоднократно становилась целью аналогичных сегодняшней атак, в причастности к которым Вашингтон обвиняет действующие в стране проиранские группировки.

В начале прошлого года ракетный удар по базе нанес Иран. Это произошло после того, как 3 января 2020 года в районе аэропорта Багдада при атаке американского беспилотника погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель командир иракского шиитского ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") Абу Махди аль-Мухандис.