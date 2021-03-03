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Кабмин ФРГ одобрил в 2020 году экспорт легких вооружений на сумму около €38 млн

Крупнейшими получателями такого оружия стали Сингапур и Катар

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Правительство ФРГ выдало в 2020 году разрешения на экспорт легких вооружений и боеприпасов на сумму около €37,9 млн, что примерно на €3,6 млн меньше, чем годом ранее. Об этом в среду сообщило редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на ответ Минэкономики на соответствующий запрос партии "зеленых".

В 2019 году было одобрено разрешений на экспорт легких вооружений на сумму €41,5 млн, а в 2018 году - на €33,6 млн. При этом доля легких вооружений в общем объеме выданных лицензий на экспорт, по информации RND, увеличилась в 2020 году по сравнению с предыдущим годом.

Крупнейшими получателями такого рода оружия германского производства стали третьи страны, не входящие в ЕС и НАТО, - Сингапур и Катар. Обе страны получили, в частности, противотанковые орудия.

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