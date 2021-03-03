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Кризис на Украине

Силам ДНР разрешили подавлять огневые позиции украинских силовиков

Ранее сообщалось, что под огонь украинских силовиков попали села Пантелеймоновка на горловском и Ленинское на мариупольском направлениях
© Валентин Спринчак/ТАСС

ДОНЕЦК, 3 марта. /ТАСС/. Силы Донецкой народной республики (ДНР) получили разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек киевских силовиков после усиления обстрелов республики с украинской стороны. Об этом сообщило в среду Управлении Народной милиции ДНР.

"В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов республики в целях защиты населения подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника", - цитирует заявление Народной милиции ДНР Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось, что под огонь украинских силовиков попали села Пантелеймоновка на горловском и Ленинское на мариупольском направлениях. Применялись гранатометы и минометы. Общее количество примененных Киевом боеприпасов - 105 единиц. Интенсивность огня по ДНР за сутки выросла в шесть с половиной раз.

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