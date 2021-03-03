МИД Китая прокомментировал введение новых санкций США и ЕС против России

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Китайские власти надеются на урегулирование проблемы, связанной с американскими и европейскими санкциями против РФ из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы надеемся, что Россия и соответствующие страны смогут укрепить взаимопонимание и устранить риски путем переговоров и мирного диалога", - сообщил он на регулярном брифинге.

Как уточнил дипломат, Пекин не собирается вмешиваться во внутренние дела других стан. "То, как будет решен вопрос с Навальным - проблема, которой должна заниматься только Россия, - пояснил Ван Вэньбинь. - При осуществлении взаимодействия на международной арене не следует прибегать к односторонним санкциям".

Соединенные Штаты во вторник из-за ситуации с Навальным ввели санкции против директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, генпрокурора РФ Игоря Краснова и еще четырех человек, а также ряда предприятий и учреждений, запретив предоставление РФ кредитов правительственными финансовыми организациями и экспорт в Россию "любого рода оборонных изделий". В тот же день Евросоюз по той же причине применил аналогичные меры для оказания давления на Москву.