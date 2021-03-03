Китай выступает за устранение трений между Россией, США и ЕС на площадке ООН

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Китайские власти выступают за устранение трений и усилившихся политических противоречий между Россией, США и ЕС благодаря международному механизму ООН. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут активизировать диалог за счет ООН", - сообщил он на регулярном брифинге.

Дипломат напомнил, что Россия, США и Евросоюз имеют большое влияние при решении международных вопросов на площадке ООН. "Это [сближение позиций благодаря всемирной организации] благоприятно отразится на мире и стабильности всей планеты", - подытожил Ван Вэньбинь.