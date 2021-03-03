Турция рассматривает возможность приобретения у России второго полка С-400

АНКАРА, 3 марта. /ТАСС/. Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подтвердил в среду, что Анкара продолжает рассматривать возможность приобретения у России второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, несмотря на оказываемое США давление.

"Наша работа по второму [полку] систем С-400 продолжается", - подчеркнул он в интервью телеканалу NTV.

По словам Демира, Турция также работает над усилением вооруженных сил при помощи разработки собственных оборонных систем. "В этом году начнутся поставки систем "Сунгур" и "Хисар А+", продолжается разработка отечественной системы ПВО "Сипер", - добавил он.

Демир отметил, что Турция к настоящему времени не заметила для себя каких-либо последствий после введенных США санкций из-за приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Мы не заметили какого-либо прямого эффекта [от санкций США]. Посмотрим, как будет действовать CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - прим. ТАСС), но на данный момент каких-либо четких последствий нет, мы подождем", - отметил он.

11 января глава Управления оборонной промышленности Турции сообщил, что поставленные в республику С-400 готовы к вводу в эксплуатацию.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и альянса в целом. США не прекращают попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС. Президент Турции Тайип Эрдоган в октябре заявил, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Он также отверг угрозы применения санкций и предложил США попробовать ввести их в действительности.