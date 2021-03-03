Spiegel: контрразведка ФРГ подозревает "Альтернативу для Германии" в правом экстремизме

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (контрразведка, BfV) подозревает "Альтернативу для Германии" (АдГ) в правом экстремизме и отныне сможет вести тайную слежку за членами этой партии. Об этом сообщило в среду издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По его информации, ведомство официально признало, что деятельность всей партии вызывает подозрения в правом экстремизме. Это дает контрразведке широкие возможности для слежки за ее членами. Основанием послужил примерно 1000-страничный доклад BfV для внутреннего пользования, в котором собраны предполагаемые доказательства нарушений со стороны АдГ демократического порядка.

Как уточняет Der Spiegel, BfV пока не объявляет публично о том, что вся АдГ отныне считается "подозреваемой в правом экстремизме". Тем не менее, глава ведомства Томас Хальденванг утром в среду сообщил на видеоконференции с участием руководителей региональных подразделений BfV о том, что соответствующее решение было принято 25 февраля, пишет издание.

Контрразведка ФРГ на протяжении последних двух лет вместе с земельными ведомствами изучала вопрос о возможности наблюдения за партией на федеральном уровне. В центре внимания, в частности, стоял вопрос, какое влияние в АдГ имеют сторонники ее крайне правого крыла - в настоящему времени распущенной внутрипартийной группы, которая так и называлась "Крыло". Ранее под подозрения правоохранительных органов официально попала и молодежная организация АдГ.

BfV намеревалось официально выдвинуть подозрения против партии еще в январе, однако АдГ направило несколько исков, в том числе в административный суд в Кельне, с целью не допустить такого сценария. На время рассмотрения ведомство обязалось не вести слежку за депутатами "Альтернативы для Германии" в Бундестаге, ландтагах (земельных парламентах) и Европарламенте. Сейчас контрразведка направила в суд в Кельне документы с ее оценкой деятельности партии.