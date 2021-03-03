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Политический кризис в Армении

Саркисян объявит о возможности обратиться в КС в связи с главой Генштаба

Президент Армении в течение дня сообщит о своем решении - обратится ли он в КС для того, чтоб оспорить предложение об увольнении Оника Гаспаряна, сообщил глава партии "Родина" Артур Ванецян

ЕРЕВАН, 3 марта. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в течение дня сделает заявление о возможности обратится в Конституционный суд для того, чтобы оспорить предложение указа премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна. Об этом во вторник после встречи с Саркисяном заявил представитель оппозиции, глава партии "Родина" Артур Ванецян.

"Мы встретились с президентом, сообщили ему наше мнение, он сказал, что в течение дня сообщит о своем решении - обратится ли он в КС для того, чтоб оспорить предложение об увольнении начальника Генштаба. Мы ждем его заявления", - отметил Ванецян.

Теги
АрменияПолитический кризис в Армении
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