Саркисян объявит о возможности обратиться в КС в связи с главой Генштаба

ЕРЕВАН, 3 марта. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в течение дня сделает заявление о возможности обратится в Конституционный суд для того, чтобы оспорить предложение указа премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна. Об этом во вторник после встречи с Саркисяном заявил представитель оппозиции, глава партии "Родина" Артур Ванецян.

"Мы встретились с президентом, сообщили ему наше мнение, он сказал, что в течение дня сообщит о своем решении - обратится ли он в КС для того, чтоб оспорить предложение об увольнении начальника Генштаба. Мы ждем его заявления", - отметил Ванецян.