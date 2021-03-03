Орбан объяснил использование "Спутника V" в Венгрии задержками поставок в ЕС

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает оправданным применение российской "Спутник V" и вакцины от нового коронавируса китайской компании Sinopharm, поскольку Европейский союз (ЕС) не может своевременно обеспечить страну препаратами, получившими сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Об этом глава правительства заявил в опубликованном в среду интервью газете Bild.

"У ЕС была и сейчас есть возможность быстро и эффективно обеспечивать европейцев вакцинами и защищать своих граждан. Он не воспользовался этим шансом. Поэтому, согласно нашей конституции, я должен действовать ответственно, чтобы обезопасить своих граждан", - отметил Орбан.

Он признал, что Венгрия в плане обеспечения эффективными средствами от коронавируса уступает США, Великобритании, Израилю и Сербии. "Вот почему я ищу хорошую вакцину для моей страны там, где она доступна, в том числе в Китае или России, при условии, что наши контролирующие органы проверили и одобрили активные компоненты", - подчеркнул премьер.

Орбан акцентировал внимание на том, что для него не существует "восточной и западной вакцин, а есть только хорошая и плохая". Кроме того, в России и в Восточной Европе уже давно существует иная культура вакцинации. "С помощью советской вакцины мы искоренили полиомиелит намного раньше, чем на Западе. Спасение жизней и возвращение людям их свободы всегда важнее любых политических соображений, независимо от того, насколько они оправданы", - заключил премьер.

В Венгрии в настоящее время для вакцинации доступны пять препаратов: американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca, китайской Sinopharm и российская вакцина "Спутник V".