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Журналисты закрытых украинских телеканалов просят о встрече с главой Евросовета

Они проводят акцию протеста в Киеве, где проходит встреча Шарля Мишеля с президентом Украины Владимиром Зеленским

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Журналисты закрытых из-за санкций властей Украины телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Первый независимый" в среду вышли на акцию протеста возле Мариинского дворца в Киеве, где проходит встреча председателя Европейского совета Шарля Мишеля с президентом страны Владимиром Зеленским.

Как передает корреспондент ТАСС, журналисты хотят передать письмо Мишелю. Полиция перекрыла площадь перед дворцом, в связи с чем акция проходит в находящемся неподалеку Мариинском парке.

"Мы хотим встретиться лично с Шарлем Мишелем, чтобы рассказать ему, как нам не дают работать, как на Украине притесняют свободу слова", - заявил журналист Вячеслав Пиховшик.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube. После введения санкций 100 журналистов закрытых каналов создали новый телеканал - "Первый независимый". Он начал вещание 26 февраля, но уже через час был отключен от спутникового вещания и кабельных сетей.

Теги
УкраинаМишель, ШарльЗеленский, Владимир Александрович
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