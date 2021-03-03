Журналисты закрытых украинских телеканалов просят о встрече с главой Евросовета

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Журналисты закрытых из-за санкций властей Украины телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Первый независимый" в среду вышли на акцию протеста возле Мариинского дворца в Киеве, где проходит встреча председателя Европейского совета Шарля Мишеля с президентом страны Владимиром Зеленским.

Как передает корреспондент ТАСС, журналисты хотят передать письмо Мишелю. Полиция перекрыла площадь перед дворцом, в связи с чем акция проходит в находящемся неподалеку Мариинском парке.

"Мы хотим встретиться лично с Шарлем Мишелем, чтобы рассказать ему, как нам не дают работать, как на Украине притесняют свободу слова", - заявил журналист Вячеслав Пиховшик.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube. После введения санкций 100 журналистов закрытых каналов создали новый телеканал - "Первый независимый". Он начал вещание 26 февраля, но уже через час был отключен от спутникового вещания и кабельных сетей.