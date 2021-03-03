Глава Евросовета заверил, что ЕС не оставит Украину без вакцины от коронавируса

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Евросоюз готов поддерживать Украину не только в вопросе получения вакцины от коронавируса, но и в сфере здравоохранения в целом. Об этом заявил в среду председатель Европейского совета Шарль Мишель на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я принял участие в том, чтобы Украину приняли во внимание при производстве вакцины [от коронавируса]. Я заверил президента [Украины Зеленского] в нашей поддержке не только по вопросу вакцины, но и в сфере охраны здоровья в целом", - сказал Мишель.

По его словам, власти ЕС работают над увеличением объемов производства вакцин от коронавируса, чтобы иметь возможность перенаправлять их в третьи страны.

В свою очередь Зеленский сообщил, что в ходе переговоров с главой Евросовета обсуждались вопросы передачи вакцины Украине. "Мы скоординировали с господином президентом наши дальнейшие шаги, в том числе для создания действующего механизма передачи вакцины от Европейского союза в страны-партнеры", - сказал он.

По его словам, на Украине вакцина есть, но темпы вакцинации "не очень быстрые". "Хотелось, чтобы были те, кто хочет вакцинироваться", - добавил Зеленский.

Старт вакцинации

23 февраля на Украину доставлены из Индии первые 500 тыс. доз вакцины против коронавируса Covishield, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. На следующий день страна одной из последних в Европе смогла начать кампанию по вакцинации. Всего на Украине зарегистрированы две вакцины - Covishield, а также препарат американской компании Pfizer. По данным правительства, ожидаются поставки более 100 тыс. доз вакцины Pfizer, около 2 млн доз китайской Sinovac, почти 4 млн доз AstraZeneca и 15 млн доз NovaVax. От российских препаратов Киев отказался.

Между тем, по данным последних опросов, порядка 40% жителей Украины готовы сделать прививку, если она будет бесплатной, а число тех, кто вообще не планирует вакцинироваться, за последний месяц увеличилось на 12%. В тройку вакцин, которым больше всего доверяют жители Украины, входят Pfizer/BioNTech (23%), AstraZeneca (16%) и американский препарат компании Moderna (12%), российской вакцине "Спутник V" доверяют 9%, а вакцине китайской компании Sinovac Biotech - всего 1% украинцев.