ЕС намерен оценить возможность применения нового механизма санкций против РФ в части Крыма

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Евросоюз обсудит главами всех государств-членов объединения ситуацию вокруг возможных нарушений прав человека со стороны России в Крыму. С таким заявлением выступил в среду находящийся с визитом на Украине глава Евросовета Шарль Мишель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"На европейском уровне мы приняли новый санкционный режим на основе этой важной темы - защиты прав человека - и впервые внедрили санкции за такие нарушения. <...> Мы будем проводить обсуждение на европейском уровне со всеми главами государств, чтобы оценить ситуацию и чтобы сделать четкие шаги. И это касается защиты наших интересов: мы хотим играть мощную роль для обеспечения большей безопасности и стабильности", - отметил Мишель, отвечая на вопрос о возможности применения механизма санкций по Алексею Навальному к РФ за "нарушения" в Крыму.

По словам председателя Евросовета, одной из целей его визита на Украину является оценка ситуации, что может сыграть роль при принятии решения в ЕС. "Мы организовали эту встречу сегодня с президентом [Украины] и его командой, <...> чтобы получить информацию и принять решение", - признал он. Мишель добавил, что намерен вернуться на Украину как представитель ЕС в целях дальнейшего взаимодействия с Киевом.

ЕС во вторник официально ввел новые санкции из-за ситуации с Навальным. Ограничения коснутся главы СК РФ Александра Бастрыкина, командующего Росгвардией Виктора Золотова, руководителей ФСИН и Генпрокуратуры Александра Калашникова и Игоря Краснова. Всем им запрещен въезд в ЕС, а также хранение средств в банках стран сообщества

На сайте МИД Украины был опубликован комментарий, в котором Киев приветствовал это решение Евросоюза и выразил надежду на то, что аналогичный механизм будет применен в отношении Москвы за якобы "нарушения прав человека" в Крыму. Внешнеполитическое ведомство Украины полагает, что новый механизм санкций может стать дополнительным в процессе давления на Россию.