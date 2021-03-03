Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в мае в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 3 марта. /ТАСС/. Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета планируется провести в мае в Казахстане. Об этом сообщила в среду пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева по результатам его встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем.

"По итогам встречи было принято решение о проведении в мае 2021 года в Казахстане очередного заседания Высшего совета, в рамках которого предполагается провести Евразийский деловой форум", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе встречи обсуждались вопросы стратегического развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и приоритеты председательства Казахстана в нем в текущем году. Со своей стороны Токаев подчеркнул важность полноценной реализации Договора о ЕАЭС.

Кроме того, особое внимание во время беседы было уделено устранению барьеров во взаимной торговле и развитию производственной кооперации в рамках союза. "Подчеркнута важность реализации цифровой повестки ЕАЭС, ускорения внедрения цифровых технологий в промышленности, сельском хозяйстве и таможенном регулировании. Также были рассмотрены предложения по повышению эффективности работы комиссии. Стороны обоюдно отметили необходимость налаживания торгово-экономических отношений ЕАЭС с третьими странами и международными организациями - Европейской комиссией, ВТО, АСЕАН и другими", - следует из сообщения.

В свою очередь Мясникович рассказал о работе и приоритетах комиссии в текущем году и плане реализации стратегических направлений развития до 2025 года. Он также поделился планами комиссии по реализации приоритетов казахстанского председательства, изложенных в недавнем обращении главы государства.

"Руководитель коллегии ЕЭК поддержал конкретные предложения и инициативы, озвученные президентом Казахстана. По словам Михаила Мясниковича, работа ЕАЭС будет направлена на активизацию взаимодействия бизнес-сообщества, поддержку предприятий, формирующих добавленную стоимость и создающих новые рабочие места. Кроме того, в числе приоритетов будет содействие молодым предпринимателям", - пояснили в пресс-службе.