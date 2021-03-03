Кравчук выразил протест в связи с разрешением силам ДНР подавлять огневые позиции ВСУ

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук выступил против того, чтобы силы Донецкой народной республики (ДНР) могли вести упреждающий огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду сообщается в Telegram-канале украинской делегации.

"Глава украинской делегации [Леонид] Кравчук заявил протест против обнародованного интернет-ресурсом так называемой Народной милиции ДНР сообщения о получении разрешения на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника", - говорится в сообщении. Уточняется, что такое заявление полпред Киева озвучил в ходе сегодняшнего заседания контактной группы.

Кравчук также сделал очередной выпад в сторону России, обвинив ее в попытке сорвать выполнение минских договоренностей. "Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения минских договоренностей", - указали в украинской делегации.

Ранее в среду в Управлении Народной милиции ДНР сообщили, что силы республики получили разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек киевских силовиков после усиления обстрелов республики с украинской стороны. Как отмечалось в сообщении, мера принята в целях защиты населения. Ранее сообщалось, что под огонь ВСУ попали села Пантелеймоновка на горловском и Ленинское на мариупольском направлениях. Применялись гранатометы и минометы.

После государственного переворота на Украине и отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. При этом Киев обвинил Москву во вмешательстве в конфликт на стороне Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.