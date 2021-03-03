Вице-спикер парламента Армении предложил министрам ответить на вопросы народа на митинге

ЕРЕВАН, 3 марта. /ТАСС/. Вице-спикер парламента Армении Ваге Эффиаджян, представляющий оппозиционную фракцию "Процветающая Армения", ушел на митинг с заседания парламента, где депутаты задают вопросы членам правительства, и предложил министрам самим выйти на улицу и ответить на вопросы народа, который собрался у здания Национального собрания. Об этом в среду сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Члены правительства пришли в парламент отвечать на вопросы депутатов. Зачем? Выйдите на улицу и ответьте на вопросы народа, который собрался у Национального собрания. Здесь много вопросов. О военнопленных, о потерянной Родине, о беженцах, об экономике, о том, что все подорожало", - сказал вице-спикер с трибуны.

В среду у парламента Армении, где проходит правительственный час с участием премьер-министра Никола Пашиняна, собралось около 7 тыс. сторонников оппозиции. На месте мобилизованы сотни полицейских, в том числе спецназ. Как передает корреспондент ТАСС, правоохранители перекрыли улицу Демирчяна, на которой расположен служебный вход в парламент.