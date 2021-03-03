Пашинян заявил, что пойдет на досрочные выборы в случае подписания соглашения с оппозицией

ЕРЕВАН, 3 марта. /ТАСС/. Власти Армении готовы провести внеочередные парламентские выборы, если оппозиционные силы подпишут с ними соответствующий меморандум. Об этом в среду в ходе правительственного часа в парламенте заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы можем провести внеочередные выборы в течение 2021 года, если оппозиция - а главное, парламентская оппозиция - согласится провести их [подписав соответствующий меморандум]. В этих целях я уже пригласил лидеров оппозиционных фракций встретиться и провести консультации", - заявил он.

По словам главы армянского кабмина, "правительство и политические силы должны гарантировать свободное, справедливое и законное проведение выборов, которые должны стать средством восстановления общественной солидарности".

Протесты с призывами к отставке Пашиняна начались в Армении с ноября прошлого года, когда оппозиция возложила на него ответственность за условия, на которых он подписал совместное заявление с лидерами Азербайджана и Армении о прекращении боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Политический кризис разразился с новой силой, после того как 25 февраля глава Генштаба вооруженных сил республики и высший командный состав призвали к отставке премьера. Пашинян расценил это заявление как попытку военного переворота и уже дважды направлял президенту Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба. Решение об отставке главы Генштаба автоматически вступит в силу и без подписи президента, если тот до 3 марта включительно не направит предложение Пашиняна на рассмотрение Конституционного суда. При этом сам президент пока не сообщил, как планирует поступить. Все это время он проводил консультации с различными политическими силами.

Пашинян изначально заявлял, что согласен на внеочередные парламентские выборы. Однако он требует, чтобы в случае его отставки парламентская оппозиция не стала выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра и согласилась на проведение досрочных выборов. Тогда парламент будет распущен, а он сам до проведения выборов останется в статусе и.о. главы правительства. Оппозиция не соглашается на эти условия.