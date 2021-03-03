Первый иракский авиалайнер приземлился в аэропорту Алеппо

БЕЙРУТ, 3 марта. /ТАСС/. Воздушное сообщение возобновилось в среду между городом Эрбиль в Ираке и экономической столицей Сирии Алеппо. Как передало агентство Sana со ссылкой на заявление Министерства транспорта Сирии, первый лайнер иракской частной авиакомпании Fly Bagdad совершил посадку в международном аэропорту Алеппо, расположенном в пригороде Нейраб.

Эрбиль является административным центром Иракского Курдистана, в свою очередь, на севере Алеппо в районах Ашрафия, Шейх-Максуд и Шахба компактно проживают сирийские курды.

15 января после десятилетнего перерыва начались перелеты по маршруту Алеппо - Бейрут - Алеппо, которые совершают один раз в неделю самолеты сирийской частной авиакомпании Cham Wings Airlines.

Как сообщил глава Управления сирийской гражданской авиации генерал Бассам Мансур, международный аэропорт Алеппо был вновь открыт по решению правительства в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса полеты самолетов были отложены. По его словам, авиасообщение с Ираком "будет способствовать развитию торговых связей и туристическому обмену".