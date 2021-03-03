Кабмин Армении заявил, что готов к консультациям с оппозицией для решения кризиса

ЕРЕВАН, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Армении считает важнейшим вопросом решение внутриполитического кризиса в стране и в этих целях готов к консультациям с представителями оппозиции. Об этом в среду в ходе правительственного часа в парламенте заявил вице-премьер Тигран Авинян.

"Власти, в первую очередь, заинтересованы, чтобы внутриполитический кризис разрешился, и готовы проводить консультации с оппозицией. Повестка открыта, мы готовы идти на любые обсуждения, которые разрешат внутриполитический кризис и не создадут новых кризисов", - заявил он.

В Армении с 25 февраля проходят массовые акции сторонников и противников премьер-министра республики Никола Пашиняна, которые начались после того, как начальник Генштаба ВС и высший командный состав потребовали отставки главы правительства. Пашинян расценил это заявление как попытку военного переворота и направил президенту Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна, которое президент вернул в офис премьера без подписи. Во вторник президент принял решение не подписывать и повторное предложение Пашиняна об увольнении Гаспаряна. Однако решение об отставке главы Генштаба автоматически вступит в силу и без подписи президента, если тот до 3 марта включительно не направит предложение Пашиняна на рассмотрение Конституционного суда.

Президент заявил, что не поддерживает ни одну из сторон, и проводит консультации со всеми политическими силами. Представитель оппозиции - глава партии "Родина" Артур Ванецян после встречи с Саркисяном в среду сообщил, что президент до конца дня объявит о своем решении, обращаться ли в КС, чтоб оспорить предложение об увольнении начальника Генштаба. Между тем в парламенте идет правительственный час, на котором Пашинян и члены кабмина отвечают на вопросы депутатов. У стен парламента на митинг собрались несколько тысяч противников премьера. К зданию стянуты силы полиции.