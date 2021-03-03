DPA: Меркель выступит перед комитетом Бундестага по расследованию скандала с Wirecard

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель приглашена выступить в качестве свидетеля перед контрольным комитетом Бундестага по расследованию скандала вокруг компании Wirecard. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

Меркель выступит перед членами комитета 23 апреля. Также в качестве свидетелей в последней декаде апреля туда будут приглашены министр финансов Олаф Шольц и министр экономики Петер Альтмайер.

Скандал вокруг оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в середине июня 2020 года. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют €1,9 млрд, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. Прокуратура полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков.

После скандала глава Wirecard Маркус Браун ушел в отставку. Бывший член совета директоров Ян Марсалек уехал из Германии и скрывается от следствия. Его объявили в международный розыск.

Как ранее сообщали СМИ, Шольц еще в феврале 2019 года знал о том, что Wirecard подозревают в рыночных манипуляциях.