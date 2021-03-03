Власти США получили данные о возможной подготовке атаки на Конгресс 4 марта

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Полиция Капитолия получила информацию о том, что некая вооруженная группа, возможно, готовит 4 марта попытку прорыва на территорию Конгресса США. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении федерального ведомства.

"Полиция Капитолия в курсе любых потенциальных угроз в отношении членов Конгресса, комплекса Капитолия и готова к ним. Мы получили разведывательную информацию о возможном заговоре некой вооруженной группы с целью прорыва [территории] Капитолия 4 марта, - отмечается в тексте. - Мы уже значительно улучшили систему безопасности, в частности увеличили численность охраны для обеспечения безопасности Конгресса, граждан и наших сотрудников".

Полиция работает с местными и федеральными правоохранительными службами "для противодействия угрозам". При этом в ведомстве воздержались от предоставления дополнительной информации по соображениям безопасности.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне 6 января на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.

После этих событий по периметру комплекса были установлены металлические ограждения. Территорию охраняют военнослужащие Национальной гвардии США.