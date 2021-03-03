В США заявили о намерении жестко реагировать на шаги России

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут жестко реагировать в ответ на действия со стороны России, которые якобы могут причинить вред Америке и ее союзникам. Об этом сообщила в среду кандидат на пост первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США по рассмотрению ее кандидатуры.

"В случае утверждения [моей кандидатуры], я использую обширный опыт и связи, чтобы бороться с вызовами, с которыми сегодня сталкивается наша страна. Среди этих вызовов - амбиции Китая соперничать с Соединенными Штатами, решимость России нанести ущерб и подорвать нашу демократию, а также ядерные и другие угрозы, исходящие от Ирана и Северной Кореи", - утверждала Шерман, кандидатуру которой выдвинул американский президент Джо Байден.

"Мы будем жестко реагировать в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам", - сказала она.

"Чтобы вести конкурентную борьбу и выиграть стратегическое соперничество с Китаем, мы должны инвестировать в Америку, противостоять и бросать вызов Пекину в тех сферах, где должны, в том числе в отношении прав человека и демократических ценностей", - полагает кандидат на пост замгоссекретаря.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США и Евросоюза в отношении отдельных российских граждан и организаций являются вмешательством во внутренние дела РФ, такие ограничения неприемлемы.

Ядерная программа Ирана

По словам Шерман, подход США к вопросу ядерной программы Ирана должен отличаться от того, который применялся во время заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), поскольку изменилась геополитическая ситуация в регионе.

"Что касается Ирана, то как глава команды переговорщиков от США во время заключения СВПД я продолжаю трезво смотреть на угрозу, которую Иран представляет для наших интересов и интересов наших союзников", - утверждала Шерман, которая вместе с Эрнестом Монисом, занимавшим в то время пост главы Минэнерго США, и разрабатывала план сделки с Тегераном.

"2021 год - это не 2015 год, когда сделка была заключена, и это не 2016 год, когда она была введена в действие. Фактическое положение дел изменилось, геополитическая ситуация в регионе изменилась, и план дальнейших действий тоже должен поменяться", - убеждена Шерман.