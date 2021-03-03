В США заявили о необходимости выработать новый подход к ядерной программе Ирана

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Подход США к вопросу ядерной программы Ирана должен отличаться от того, который применялся во время заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), поскольку изменилась геополитическая ситуация в регионе. Такое мнение высказала в среду кандидат на пост первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США по рассмотрению ее кандидатуры.

"Что касается Ирана, то как глава команды переговорщиков от США во время заключения СВПД я продолжаю трезво смотреть на угрозу, которую Иран представляет для наших интересов и интересов наших союзников", - утверждала Шерман, которая вместе с Эрнестом Монисом, занимавшим в то время пост главы Минэнерго США, и разрабатывала план сделки с Тегераном.

"2021 год - это не 2015 год, когда сделка была заключена, и это не 2016 год, когда она была введена в действие. Фактическое положение дел изменилось, геополитическая ситуация в регионе изменилась, и план дальнейших действий тоже должен поменяться", - убеждена Шерман.