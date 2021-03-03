Блинкен назвал главным геополитическим вызовом США в XXI веке отношения с Китаем

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена считает главным геополитическим вызовом для страны в XXI веке отношения с Китаем, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления, посвященного стратегическим приоритетам во внешней политике новой администрации страны. По его словам, к серьезным вызовам для Америки относится и взаимодействие с Россией.

Блинкен отметил, что считает американо-китайские отношения "крупнейшим геополитическим вызовом [для США] XXI века". "Несколько стран представляют серьезный вызов для нас, в том числе Россия, Иран и Северная Корея", - сказал он.