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Блинкен назвал главным геополитическим вызовом США в XXI веке отношения с Китаем

По словам госсекретаря, к серьезным вызовам для Америки относится и взаимодействие с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен EPA-EFE/Anna Moneymaker/POOL
Описание
Госсекретарь США Энтони Блинкен
© EPA-EFE/Anna Moneymaker/POOL

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена считает главным геополитическим вызовом для страны в XXI веке отношения с Китаем, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления, посвященного стратегическим приоритетам во внешней политике новой администрации страны. По его словам, к серьезным вызовам для Америки относится и взаимодействие с Россией.

Блинкен отметил, что считает американо-китайские отношения "крупнейшим геополитическим вызовом [для США] XXI века". "Несколько стран представляют серьезный вызов для нас, в том числе Россия, Иран и Северная Корея", - сказал он.

Теги
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