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Блинкен заверил, что США не будут насаждать демократию путем военных интервенций

Госсекретарь США Энтони Блинкен EPA-EFE/Anna Moneymaker/POOL
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Госсекретарь США Энтони Блинкен
© EPA-EFE/Anna Moneymaker/POOL

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Новая администрация США не будет заниматься насаждением демократии за рубежом путем военных интервенций и смены авторитарных режимов. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления, посвященного стратегическим приоритетам во внешней политике новой администрации страны.

"Мы не будем продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой. Мы использовали эту тактику в прошлом. С какими бы благими намерениями они ни были, это не сработало", - подчеркнул шеф американской дипломатии.

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