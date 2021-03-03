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Кризис на Украине

Кравчук заявил, что контактная группа договорилась создать подгруппу по экологии Донбасса

Следующее заседание контактной группы, по данным украинской делегации, запланировано на 17 марта

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Участники переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились создать рабочую подгруппу по мониторингу экологической ситуации в регионе. С таким утверждением после состоявших в среду очередных переговоров выступил глава украинской делегации Леонид Кравчук.

"Сторонам удалось предварительно договориться о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в районе конфликта, в которую должны войти международные эксперты и профильные представители трехсторонней контактной группы (с экономической подгруппы)", - цитирует Кравчука пресс-служба украинской делегации в Telegram.

Остальные консультации сторон, по словам Кравчука, прошли в рабочем режиме. Постпред подчеркнул, что украинская позиция по урегулированию в Донбассе остается твердой и неизменной. В частности, что основой для достижения мира является установление всеобъемлющего режима прекращения огня, урегулирование гуманитарной и экономической ситуации на неподконтрольных территориях, что "станет основой для реализации политической части соглашений".

Следующее заседание контактной группы, по информации украинской делегации, запланировано на 17 марта.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеКравчук, Леонид Макарович
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