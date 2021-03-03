Кравчук заявил, что контактная группа договорилась создать подгруппу по экологии Донбасса

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Участники переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились создать рабочую подгруппу по мониторингу экологической ситуации в регионе. С таким утверждением после состоявших в среду очередных переговоров выступил глава украинской делегации Леонид Кравчук.

"Сторонам удалось предварительно договориться о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в районе конфликта, в которую должны войти международные эксперты и профильные представители трехсторонней контактной группы (с экономической подгруппы)", - цитирует Кравчука пресс-служба украинской делегации в Telegram.

Остальные консультации сторон, по словам Кравчука, прошли в рабочем режиме. Постпред подчеркнул, что украинская позиция по урегулированию в Донбассе остается твердой и неизменной. В частности, что основой для достижения мира является установление всеобъемлющего режима прекращения огня, урегулирование гуманитарной и экономической ситуации на неподконтрольных территориях, что "станет основой для реализации политической части соглашений".

Следующее заседание контактной группы, по информации украинской делегации, запланировано на 17 марта.