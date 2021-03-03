Страны ОДКБ намерены углублять межгосударственное информационное взаимодействие

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Представители стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили на базе Центра кризисного реагирования планы по наращиванию межгосударственного информационного взаимодействия стран. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"Целью сбора является совершенствование информационного взаимодействия между Центром кризисного реагирования ОДКБ и национальными органами, уполномоченными на взаимодействие с ним", - приводит пресс-служба слова начальника Объединенного штаба генерал-полковника Анатолия Сидорова.

Участники сбора обсудили актуальные вопросы системы кризисного реагирования и наметили основные направления совершенствования информационного взаимодействия в формате ОДКБ. В частности, в этом году будут проведены совместные тренировки с оборонными ведомствами государств, которые находятся в одном регионе коллективной безопасности.

Участники сбора заслушали доклады об организации информационного взаимодействия Минобороны России с федеральными органами, о принятии решений в рамках ОДКБ при реагировании на кризисные ситуации, об опыте координации пограничных войск СНГ, а также об организации информационного взаимодействия в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций в странах ОДКБ.

В мероприятии приняли участие представители Объединенного штаба и секретариата организации, Минобороны России, МЧС России, Федеральной службы охраны РФ, Совета командующих Пограничными войсками СНГ. В режиме видеоконференции в сборе участвовали представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.