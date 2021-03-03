Кандидат на пост замгоссекретаря заявила, что Китай является главным соперником для США

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены противостоять Китаю в сфере искусственного интеллекта и других высоких технологий, поскольку считают отношения с Пекином главным вызовом для себя. Об этом заявила в среду кандидат на пост первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса по рассмотрению ее кандидатуры.

"Китай является главным вызовом для США. Мы должны конкурировать с Китаем. Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис заявляли, что это касается и инвестирования в американскую инфраструктуру, 5G, в сферу искусственного интеллекта, - сказала она. - <...> Мы должны конкурировать и побеждать, что включает и гарантии того, что Китай не сможет взламывать наши сети, красть наши торговые тайны. Мы должны противостоять Китаю в регионе Южно-Китайского моря".

Шерман рассказала, что разделяет мнение госсекретаря США Энтони Блинкена, заявляющего о якобы происходящем геноциде уйгуров в Китае. "Мы не должны стесняться называть вещи своими именами", - добавила она. Вместе с тем, отметила кандидат, есть небольшие сферы, где США вынуждены сотрудничать с Китаем, например в области мирового здравоохранения.

Как заявил в начале февраля член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, Пекин никогда не стремился бросить вызов Вашингтону или занять его место в мире и не намерен делить с ним сферы влияния.

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся подпавшие под влияние экстремистских идей лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.