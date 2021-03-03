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В Facebook заявили о блокировке страниц в Instagram с "критикой" протестов в России

По версии компании, указанная группа, частично работавшая в автоматическом режиме, включала в себя 530 аккаунтов

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Специалисты Facebook прекратили работу объединенных в сеть страниц в Instagram, с помощью которых неизвестные лица якобы публиковали материалы, касающиеся акций протеста в России. Об этом говорится в размещенном в среду на сайте компании отчете о ее работе в феврале.

По версии сотрудников Facebook, указанная группа, частично работавшая в автоматическом режиме, включала в себя 530 аккаунтов в Instagram и была ориентирована на аудиторию в России.

"Данная сеть публиковала мемы на русском, в том числе о российской знаменитости в TikTok, критику протестных акций в поддержку [ Алексея] Навального, утверждения о большом числе малолетних, посещающих митинги, а также рекламу женской одежды и сумок", - говорится в заявлении. О какой именно знаменитости идет речь, не уточняется.

"Мы выявили и отключили большую часть этих аккаунтов, в том числе в автоматическом режиме, когда они начали публиковать", - сообщили в Facebook.

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