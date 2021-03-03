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В ООН призвали к сдержанности после обстрела базы с военными США в Ираке

Ранее арабские СМИ сообщили, что в районе расположенной в провинции Анбар базы недалеко от места базирования военных международной коалиции упали по меньшей мере 10 ракет

ООН, 3 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает все заинтересованные стороны проявить сдержанность после обстрела иракской военно-воздушной базы Айн-эль-Асад, где находились американские военнослужащие. Об этом заявил в среду на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь пристально следит за событиями в регионе, - сказал он, комментируя ракетный обстрел. - Всем сторонам важно проявлять сдержанность и использовать дипломатические усилия для снятия напряженности в регионе".

Ранее арабские СМИ сообщили, что в районе расположенной в провинции Анбар базы недалеко от места базирования военных международной коалиции упали по меньшей мере 10 ракет. Айн-эль-Асад находится в 110 км к западу от Багдада и является одной из крупнейших военных баз, на которой размещены военнослужащие США в Ираке. Пентагон подтвердил смерть одного гражданского сотрудника в результате сердечного приступа.

В прошлый четверг США нанесли ракетные удары по расположению проиранских формирований в Сирии после серии обстрелов баз в Ираке, где находились американские военные.

Теги
СШАИракГутерриш, Антониу
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