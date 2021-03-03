Байден на год продлил введенные из-за Крыма санкции против России

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине и в Крыму. Об этом говорится в официальном уведомлении Белого дома, размещенном в среду в Федеральном реестре - сборнике документов американского правительства.

Речь идет об ограничительных мерах в отношении РФ, примененных предыдущей администрацией Дональда Трампа 20 сентября 2018 года и администрацией 44-го президента США Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму. По словам Байдена, он пришел к выводу, что все эти санкции "должны оставаться в силе после 6 марта 2021 года".

"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, - отмечается в пояснительной записке президента. - Поэтому я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660".

США начали вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года. Под их действие попали ряд российских банков и компаний, крупные предприниматели, а также должностные лица высокого ранга РФ и правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича, руководство Донецкой и Луганской народных республик, был запрещен "экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым". Американские инвестиции на территории полуострова тоже оказались вне закона. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.