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Власти Израиля считают, что к разливу мазута у берегов страны причастен Иран

Министр экологии страны Гила Гамлиэль заявила, что инцидент расследуют как "террористический"

ТАСС, 3 марта. Иран причастен к разливу в феврале мазута у средиземноморского побережья Израиля. С таким мнением в среду выступила министр экологии еврейского государства Гила Гамлиэль.

Как передает агентство Reuters, министр заявила, что инцидент расследуется как "террористический".

Десятки тонн мазута были выброшены на побережье Израиля во время мощных штормов в середине февраля. Ущерб окружающей среде от загрязнения оценили как катастрофический.

Израильские власти предполагали, что источником загрязнения стало пострадавшее от шторма у израильского побережья судно.

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ИранИзраиль
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