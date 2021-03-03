Кандидат в замгоссекретари пока не знает, какой должна быть стратегия США по Венесуэле

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Кандидат на пост первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман признала, что не знает ответа на вопрос о том, какую стратегию в отношении правительства Николаса Мадуро в Венесуэле следует принять администрации Джо Байдена.

В среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса по рассмотрению ее кандидатуры Шерман был задан вопрос, стоит ли, по ее мнению, новой администрации продолжать политику Дональда Трампа в отношении Венесуэлы. По мнению сенатора, задававшего вопрос, прошлая стратегия по сути оказалась провальной. Он обратил внимание на то, что Евросоюз уже "фактически отказался от признания [лидера венесуэльской оппозиции] Хуана Гуайдо главой Венесуэлы", и поинтересовался у Шерман, как должна выглядеть новая политика США в отношении Каракаса.

"Если бы я сегодня утром могла дать ответ на этот вопрос, сенатор, вам следовало бы утвердить меня быстро и без всяких колебаний. Я думаю, что это очень тяжелая и трудная ситуация", - ответила кандидат на пост первого заместителя госсекретаря. "Я не знаю легкого решения этой проблемы", - признала она.

"Нам надо подумать, какой могла бы быть стратегия дальнейших действий. И если я буду утверждена, то я с нетерпением жду возможности обсудить с вами и со всеми в этом комитете, какие у вас есть идеи и мысли по поводу того, как нам лучше справиться с этим очень сложным вызовом", - добавила кандидат на пост в Госдепартаменте.

При этом Шерман подчеркнула, что не считает ошибкой признание Гауйдо администрацией Трампа. "Я думаю, что США и мировое сообщество были правы, когда признали Хуана Гуайдо, я не думаю, что предыдущая администрация воспользовалась всеми инструментами, которые она могла бы использовать, чтобы попытаться продвинуть эту повестку", - сказала она.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщало о том, что администрация США "не спешит" отменять санкции, введенные предыдущей администрацией в отношении Венесуэлы, однако может рассмотреть возможность их ослабления, если президент республики Николас Мадуро сделает шаги, демонстрирующие его готовность к серьезному диалогу с венесуэльской оппозицией. Источник Reuters при этом отметил, что Байден также стремится отойти от применявшегося предыдущей администрацией по большей части одностороннего подхода по оказанию "максимального давления" на Каракас и привлечь большее число стран к урегулированию ситуации в Венесуэле дипломатическим путем.

Ситуация в Венесуэле

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в начале февраля заявлял, что новая американская администрация не настроена на вступление в прямой диалог с Мадуро.

6 декабря 2020 года в Венесуэле прошли парламентские выборы, на которых граждане избрали 277 депутатов парламента. Победу на них одержал проправительственный "Великий патриотический полюс". Значительная часть противников действующего правительства, которым принадлежало большинство в прошлом составе парламента, в том числе Гуайдо, отказалась от участия в голосовании и признания его результатов.

Евросоюз не признал новый состав Национальной ассамблеи Венесуэлы и заявил о намерении продолжать взаимодействие со всеми представителями политического и гражданского общества, в том числе с Гуайдо и другими представителями предыдущего состава Национальной ассамблеи. СМИ обратили внимание, что при упоминании лидера венесуэльской оппозиции ЕС перестал называть его главой государства.