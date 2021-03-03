В США заявили, что примут решительные меры после атаки в Ираке, если сочтут необходимыми

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы вновь принять решительные меры, если сочтут их необходимыми, в ответ на обстрел базы с американскими военнослужащими в Ираке. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

В среду в районе расположенной в провинции Анбар используемой американскими войсками военно-воздушной базы Айн-эль-Асад упали по меньшей мере десять ракет.

"Мы все еще оцениваем последствия этой последней ракетной атаки, в том числе определяем кто именно несет за это ответственность", - отметила Псаки.

"Если мы посчитаем, что дальнейшая реакция является оправданной, мы снова предпримем действия в той манере и тогда, когда мы сами пожелаем. Мы оставляем за собой этот вариант. <...> Чего мы не примем, так это поспешных и необоснованных решений, которые усугубят [ситуацию] <...> или будут играть на руку нашим противникам", - сказала представитель Белого дома.

"Недавно мы отреагировали на поддержанные Ираном атаки на коалицию и силы США расчетливым, соразмерным и полностью контролируемым законными властями образом. Это будет нашей перспективной моделью", - добавила пресс-секретарь. По ее словам, президент США Джо Байден проинформирован об атаке на базу в Ираке.

В начале прошлого года ракетный удар по базе нанес Иран. Это произошло после того, как 3 января 2020 года в районе аэропорта Багдада при атаке американского беспилотника погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель командир иракского шиитского ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") Абу Махди аль-Мухандис.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы по объектам проиранских групп. Пентагон заявил, что это было сделано в ответ на недавние нападения в Ираке на представителей США и коалиции, вместе с которой они проводили операцию против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).