Сербия намерена настаивать на полном выполнении Приштиной Брюссельских соглашений

БЕЛГРАД, 3 марта. /ТАСС/. Сербия будет настаивать на полном выполнении непризнанным Косовом Брюссельских соглашений, включая создание Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ). Об этом заявил в среду ее президент Александар Вучич на совместной пресс-конференции со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.

"Сербия участвует в переговорах в надежде, что и ее национальные интересы, а не только албанские, встретят понимание. Компромисс "всего - никому" значит много, если мы серьезно не продвинемся в диалоге с Приштиной, у нас не будет прогресса на пути вступления в ЕС. Сербия будет настаивать на полном выполнении подписанных в Брюсселе соглашений, включая [создание] Сообщества сербских муниципалитетов и всего того, что не выполнено, а должно было быть выполнено еще в 2013 году. Исходим из того, что Сербия все свои обязательства выполнила", - заявил он.

Вучич заявил, что Сербия "готова к диалогу" и "поддерживает усилия Мирослава Лайчака". В то же время президент Сербии подчеркнул, что не уступит давлению новой администрации США и не признает независимость Косова.

В свою очередь Лайчак также отметил, что "диалог является ключевым для обеих сторон для прогресса на пути вступления в ЕС".

Согласно Брюссельским соглашениям о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, заключенным 19 апреля 2013 года, в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары только начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.

Ранее на тот момент лидер непризнанного Косова Хашим Тачи заявил, что не позволит создать в самопровозглашенном образовании ССМ, предусмотренное Брюссельскими соглашениями. По его словам, условия изменились, он не может позволить этого взамен на визовую либерализацию с Евросоюзом. Тачи заявил, что создание ССМ приведет к появлению "второй Республики Сербской". В то же время, по его словам, Косово может объединиться с Албанией.