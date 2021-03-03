Стратегический бомбардировщик США совершил тренировочный полет над Литвой

ВИЛЬНЮС, 3 марта. /ТАСС/. Стратегический бомбардировщик В-1В военно-воздушных сил США совершил в среду полет над Литвой. Об этом сообщило министерство обороны балтийской республики.

"Данным полетом наш трансатлантический партнер еще раз наглядно продемонстрировал солидарность НАТО, союзнические обязательства по коллективной обороне и готовность оперативно реагировать на угрозы средствами сдерживания", - приводятся в сообщении слова главы военного ведомства Арвидаса Анушаускаса.

Как утверждает Минобороны, этот полет был частью тренировочной операции, заранее скоординированной с другими членами НАТО. В воздухе американский бомбардировщик сопровождали дислоцированные по ротации на литовской авиабазе Зокняй для патрулирования в небе стран Балтии истребители ВВС Италии и Германии.

В Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны России) в среду сообщили, что российский истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа поднимался на перехват двух американских бомбардировщиков В-1В ВВС США над Балтийским морем. Как отметили в центре, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели и сопроводил их над акваторией Балтийского моря. Госграница РФ нарушена не была.