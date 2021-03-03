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Киев назвал некорректной шутку премьера Словакии о плате за "Спутник V" Закарпатьем

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Игорю Матовичу заплатить за российскую вакцину территорией Словакии
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба EPA-EFE/JOSE SENA GOULAO
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
© EPA-EFE/JOSE SENA GOULAO

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал премьер-министра Словакии Игоря Матовича, который в шутку заявил, что платой за российскую вакцину "Спутник V" будет Закарпатье. Такие высказывания портят двусторонние отношения, написал украинский министр в Twitter в среду.

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"Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией", - отметил Кулеба, комментируя заявление премьера. При этом он предложил Матовичу заплатить за российскую вакцину территорией Словакии. "Пусть обменяет на несколько регионов Словакии", - написал глава МИД Украины.

Ранее в среду украинское издание "Европейская правда" распространило видео эфира словацкого Radio Expres, в котором Матович, отвечая на вопрос ведущего том, что он пообещал России за поставки вакцины, сообщил, что платой является "Закарпатская Украина".

Первая партия российской вакцины "Спутник V" 1 марта была доставлена в Словакию. Разрешение на использование в республике "Спутника V" выдало Министерство здравоохранения Словакии. Покупка российской вакцины привела к разногласиям в правительстве Словакии. Матович раскритиковал противников покупки российского препарата, заявив, что такая позиция безответственна и является проявлением популизма, так как она ставит идеологию выше основного национального интереса в период пандемии - заботы о здоровье и сохранении жизни словаков. 

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УкраинаСловакияКулеба, Дмитрий Иванович
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