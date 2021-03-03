ЕС намерен довести диалог Белграда и Приштины до успешного завершения

БЕЛГРАД, 3 марта. /ТАСС/. В ЕС ожидают конструктивного продолжения диалога о нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Об этом заявил в среду спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак в ходе совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Статус-кво не подходит ни одной стороне. Сербия серьезно прогрессировала на пути в ЕС и диалог является ключом для дальнейшего прогресса к членству в ЕС. Страны - члены ЕС ожидают, что диалог Белграда и Приштины о всеобъемлющей нормализации отношений продолжится конструктивно. У нас нет интереса поддерживать статус-кво. И мы готовы довести процесс до успешного окончания настолько быстро, несколько к этому готовы две стороны. Страны ЕС также ожидают, что Белград и Приштина имплементируют все, что было договорено в процессе диалога за последние 10 лет", - заявил Лайчак.

Спецпредставитель Брюсселя заявил, что "ЕС возвращается к успешному сотрудничеству с США" по диалогу Белграда и Приштины, и они имеют общую цель для Западных Балкан - присоединение региона к Евросоюзу.

В свою очередь президент Сербии Вучич отметил тяжесть позиции Сербии и заявил, что будет требовать выполнения Приштиной всех пунктов Брюссельских соглашений. "Наша позиция очень тяжелая, мы должны вести диалог, искать компромиссные решения. Но у нас есть государственные и национальные интересы, которые мы должны защищать. Позиция Приштины "извинись за то, что я тебя отколотил" - это не компромисс", - заявил Вучич.

По словам сербского лидера, если Приштина вскоре сможет сформировать новое правительство, то "в апреле - мае можно ожидать восстановления диалога".

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов ЕС.