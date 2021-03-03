Байден продлил санкции против Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден продлил в среду еще на один год санкции в отношении Венесуэлы, введенные в соответствии с исполнительным указом от марта 2015 года в связи с "нарушениями прав человека" в стране. Это следует из уведомления Белого дома, опубликованного в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).

Санкции также расширялись в 2017, 2018 и 2019 годах. Как утверждается в документе, обстоятельства, которые привели к введению ограничительных мер в 2015 году, "не улучшились и продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США". "Я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13 692", - заявил Байден.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.