Губернатор Нью-Йорка заявил, что не уйдет в отставку в свете обвинений в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в среду принес извинения в свете обвинений в сексуальных домогательствах, но подчеркнул, что не намерен досрочно оставлять свою должность.

"Я не собираюсь уходить в отставку", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировали на сайте губернатора. "Я работаю в интересах жителей штата Нью-Йорк, они меня избрали. И я буду служить жителям штата Нью-Йорк", - добавил Куомо. Он констатировал, что перед властями штата стоят серьезные задачи. В их числе борьба с пандемией нового коронавируса, восстановление после экономического кризиса, проведение массовой вакцинации.

Говоря о женщинах, которые обвинили его в сексуальных домогательствах, Куомо подчеркнул, что теперь понимает, что "вел себя таким образом, что другим людям было некомфортно". "Это было непреднамеренно, и я глубоко и искренне извиняюсь за это", - заключил он.

Ранее две бывшие подчиненные Куомо - Шарлотта Беннет и Линдси Бойлан - утверждали, что подверглись сексуальным домогательствам с его стороны. Третья женщина - Анна Рух - обвинила губернатора в неподобающем поведении.

Это уже не первый громкий скандал за последние месяцы, в котором замешан губернатор. Ранее федеральные власти США и прокуратура нью-йоркского района Бруклин начали расследование в отношении администрации Куомо, подозреваемой в сокрытии истинного числа умерших от последствий заражения новым коронавирусом в домах престарелых штата весной и летом прошлого года.